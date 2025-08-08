なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前、保育士として勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。子どもが幼い場合、時短勤務など勤務体制を変えることで一時的に給与が減ったという経験を持つ人もいますよね。