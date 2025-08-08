保育士として復職後「給料5万円減」。謎の給与改定で社長への不信感が募っていく【ママリ】

復職後に給料激減。社長へは不信感が募るが園長には…

なしえマミ～〚エッセイ漫画&育児漫画〛(@nasie1025)さんが以前、保育士として勤めていた保育園は、助成金目的のワンマン社長が自身の営利目的だけを考え、従業員のことをコマのように使うひどい職場環境でした。保育士の現状や本来の職場環境はどうあるべきか、改めて考えさせられるお話です。子どもが幼い場合、時短勤務など勤務体制を変えることで一時的に給与が減ったという経験を持つ人もいますよね。しかし、復職前と変わらない働き方をしているのに、急に給与を削減されたり、交通費の支給がなくなったりすると、あなたはどうしますか…？

主人公のなしえさんは、幼児の娘と在宅ワーカーの夫との3人家族です。この度、育休が明け復職をするにあたり、娘を保育園に預け復職準備を進めてきました。そして復職は無事にできたのですが、復職直前には「突然の異動命令」を受け、少々戸惑いながらの復職になっていました。





それでも夫と協力し、仕事・家事・育児と奮闘していたなしえさんですが、ある日、園から「交通費が上限1万円」になることを通達されます。なしえさんは毎月1万円以上の交通費がかかるため、これは痛手でした。交通費が減ったことを家族に言えないまま悶々としていたなしえさんですが…。

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

Ⓒnasie1025

なしえさんの職場は、現場の先生たちがどれだけ頑張っても報われないような恐ろしいトップがいるのでした。社長からの理不尽な要求を受ける園長が逃げずにその理不尽を受け止めているのがすごいですね…。



しかし、社会を支えている保育の現場でこのようなトップの悪行が野放しにされているのは、子どもたちにとっても良くありませんし、こうした園に子どもを預けている保護者も不安になりますよね。子を持つ労働者が安心して働くためには、安心できる環境を整えるのも社会として本当に大事なことでしょう。



こうした場面に出くわした時、たとえ小さな一歩でも、自分たちに何ができるのかしっかり考えていきたいですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）