激化する「石破おろし」の行く末を野党以上に注視する公明党で“仰天プラン”が取り沙汰されている。＊＊＊【写真を見る】必死の形相で公明党議員の応援演説を行う「久本雅美」「柴田理恵」「高市総裁の誕生は十分あり得る」政治部デスクが解説する。「7月の参院選で公明党も、改選14議席を大きく下回る8議席にとどまりました。過去最低の結果に斉藤鉄夫代表は“大きな責任を感じている。責任の取り方はこれから熟慮をしたい