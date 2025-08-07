ニューストップ > 国内ニュース > 大雨で氾濫危険水位へ到達し、約6万人へ避難指示 石川・金沢市 天気 大雨・豪雨 時事ニュース 石川県 ABEMA TIMES 大雨で氾濫危険水位へ到達し、約6万人へ避難指示 石川・金沢市 2025年8月7日 9時47分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 石川県の加賀地方で7日午前4時47分、線状降水帯の発生が発表された件 この大雨で金沢市内を流れる金腐川が氾濫危険水位に達した 午前6時すぎ、川沿いの9つの地区の住民約6万人に避難指示が出された 記事を読む おすすめ記事 中居正広氏に新事実報道！全否定した“性暴力”の中身…代理人弁護士は「出所不明」と一蹴 2025年8月7日 10時55分 中居正広、元フジアナへの「性暴力の全貌」報道で絶たれた “名誉回復” の希望「これが決定打かな」ネット震撼 2025年8月6日 16時12分 「香典が遺族に渡ってない」中山美穂（享年54）「お別れの会」で起きていた“深刻トラブル”《妹・忍は取材に…》 2025年8月7日 7時0分 高畑充希起用に批判の声は“見出し”のせいで勘違いか、新海誠監督は「作っておいて良かった」 2025年8月6日 18時0分 河合郁人、木村拓哉を“軽すぎる”扱いで批判殺到、元TBSプロデューサーも苦言「いかがなものか」 2025年8月6日 18時0分