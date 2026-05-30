秋田地方気象台は今日30日6時42分、気象防災速報(竜巻注意)を発表しました。秋田県沿岸、内陸では、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。秋田県に気象防災速報(竜巻注意)発表秋田地方気象台は今日30日6時42分、気象防災速報(竜巻注意)を発表しました。秋田県沿岸、内陸では、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物