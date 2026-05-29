今日29日(金)は東日本や西日本を中心に気温が上昇し、関東から九州にかけて最高気温30℃以上の真夏日の所が続出するでしょう。7月並みや真夏並みの暑さになる所もありそうです。まだ暑さに慣れていない時期のため、熱中症対策が欠かせないでしょう。東京32℃予想今シーズン一番の暑さの所も今日29日(金)は西から高気圧に覆われて、広い範囲で日差しが届くでしょう。東日本から西日本を中心に気温が上がりそうです。最高気温は平