読売テレビの佐藤佳奈アナウンサーが、29日放送の音楽番組『音道楽√』（深0：25〜※関西ローカル）に出演する。佐藤アナは27日、自身のSNSを通じて7月末での退社を発表し、同局アナとしての最後のテレビ出演が『音道楽√』になると説明していた。ラスト出演では、アイドルグループ・≠MEと共演する。【画像】読売テレビ佐藤佳奈アナ、退社発表感謝のメッセージ（全文）佐藤アナは千葉県出身で、慶應義塾大学法学部を経て