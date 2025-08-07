元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが7日、自身のインスタグラムを更新し、ノースリーブにジーンズを合わせたショットを公開。8月初めての椚の投稿に、ファンから反響が寄せられている。【写真】椚マイカ、パッツパツのジーパン＆へそ出しスタイルメガネで知的モードも（4枚）椚マイカは1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグルー