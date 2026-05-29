〈「胸を取る手術したい」「将来いいことあるから」バスト130cmのグラビアアイドル・ねぎとろまるが悩んだ“大人への不信感”〉から続く胸囲130センチMカップでグラビアを中心に活躍するねぎとろまるさん。体型への悩みを一人で抱え込まざるを得なかった背景には、過酷な家庭環境があった。【特別グラビア】「手術をしてでも取りたい」と思っていた130cmのバストが、現在はグラビアで活躍する武器になったねぎとろまるさん。&#16