小5でDカップ、中2でHカップ。現在は胸囲130センチMカップでグラビアを中心に活躍するねぎとろまるさんが、子どもの頃に大きな胸によって受けてきた深刻な苦しみを打ち明けた。「奇形」と罵られ、さらしを巻いて登校し、手術まで考えた--そんな壮絶な過去から、「やっと生きててよかったって思えるようになった」現在に至るまでの軌跡が明らかになった。【特別グラビア】「手術をしてでも取りたい」と思っていた130cmのバストが