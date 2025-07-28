全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・虎ノ門のパン屋バー『BEAVER BREAD BROTHERS（ビーバーブレッドブラザーズ）』です。本店では食べられない虎ノ門店限定のパンも！東日本橋の人気ベーカリー『ビーバーブレッド』のシェフ割田さんが、「気軽に飲める店を」とここを開いた。昼間は虎ノ門ヒルズで働くワーカーの胃袋を支えるパン屋、夜は料理も楽しめるワインバーに変身