USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.938.277.357.55 1MO11.028.118.007.44 3MO10.767.838.537.47 6MO10.547.709.037.68 9MO10.337.669.317.81 1YR10.217.669.537.97 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK8.969.179.34 1MO9.579.789.31 3MO9.799.88