Googleが、2025年5月21日から開催されている年次カンファレンスの「Google I/O」で、PC版のGoogle ChromeにGeminiを統合し、新しいページを開かなくてもブラウザから直接AIチャットボットにアクセスできるようにすることを発表しました。Gemini アプリ: Google I/O 2025で発表した7アップデートhttps://blog.google/intl/ja-jp/company-news/technology/gemini-app-updates-io-2025/Gemini is now integrated into Chrome for PCs