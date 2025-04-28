【週刊少年ジャンプ 22・23合併号】 4月28日 発売 価格：320円 週刊少年ジャンプ 22・23合併号 【拡大画像へ】 集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 22・23合併号」を本日4月28日に発売した。価格は320円。 巻頭カラーにはコミックス7巻発売直前の「カグラバチ」が登場。また、センターカラーに「あかね噺」、読切マンガ「魔人学園グランギゴルガ」、