8大会連続でワールドカップ出場を決めた日本代表。アジア最終予選では無敗のまま、3試合を残して本大会行きを突破を決めた。フジテレビ系列『ワイドナショー』でもこの話題をピックアップ。番組司会者の東野幸治さんや元日本代表の前園真聖さんたちはこんな話をしていた。東野「（日本代表の）歴代でも最強メンバーと言って、いいんでしょ？」前園「今のところは間違いなくそうですね」東野「キーパーの彩艶選手、すごいっすよね」
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