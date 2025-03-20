楽天は20日、25シーズンに楽天モバイルパーク宮城で販売する選手プロデュースメニュー（監督、球団公式マスコット、東北ゴールデンエンジェルスを含む）として24種類の新商品を発表した。＜2025シーズンの選手プロデュースメニュー新商品 概要＞■#88三木肇監督メニュー『三木肇の大阪美味いもん丼』・税込価格1,180円・販売店舗鉄板酒場 鐵一・販売場所バックネット裏2階・商品詳細そばめし、串カツ、たこ焼きと三木