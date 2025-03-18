一般の土地取引の目安となる【住宅地】【商業地】【工業地】の地価が公表されました。熊本県内ではTSMCの経済波及効果を背景に、菊陽町や大津町の地価上昇が止まりません。 【写真を見る】2つの『TSMCの町』ニーズ拡大が止まらない 熊本県の地価平均変動率“8年連続”上昇中【地価公示 2025】 また、熊本県内のそれぞれの地価について「上昇率1位」「下落率1位」の地点、「最高価格地点」や「2年連続で下落した地点」はど