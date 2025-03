新型コロナウイルスのパンデミックに伴ってリモートワークという働き方が急速に普及しましたが、一方でGoogleやAmazonなどの大企業を中心にリモートワーク制度を縮小する動きも出ています。いったいなぜ企業の幹部がリモートワークを終了したがるのかについて、元Amazon幹部のイーサン・エバンス氏が解説しています。As a retired Amazon VP who experienced a 9082% increase in Amazon stock during my time, I am out of touch