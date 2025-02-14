「またこのチームでできることが、純粋にすごくうれしかったです」【写真】映画『トリリオンゲーム』でガク役を演じる佐野勇斗と、話すのは映画『トリリオンゲーム』でガク役の佐野勇斗。この忙しさをしっかり味わいたい'23年7月期に放送されたドラマ『トリリオンゲーム』。ハッタリだらけのハルこと天王寺陽（目黒蓮）と、コミュ力はないけど敏腕のエンジニア・ガクこと平学（佐野勇斗）。ふたりが起業し、型破りな方法で1兆