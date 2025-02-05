チャンネル登録者数873万人のYouTubeチャンネル「Fischer's-フィッシャーズ-」が2025年1月31日に動画を更新。「本当に限界でした」と題して、リーダーのシルクロードさんがYouTube引退を考えた過去を告白した。メンバー全員に役職ができた2024年を振り返る今回の動画は、毎年恒例のフィッシャーズメンバー全員が土手に行って語り合うという企画。そこで2024年のフィッシャーズについて、「みんなに役職がちゃんとできたんじゃない