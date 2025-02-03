アジア株は全面安、トランプによる世界的貿易戦争香港株は下げ限定的か、中国景気支援策を信じる 東京時間11:00現在 香港ハンセン指数 19905.30（-319.81-1.58%） 中国上海総合指数 3250.60（休場） 台湾加権指数 22672.48（-852.93-3.63%） 韓国総合株価指数 2450.35（-67.02-2.66%） 豪ＡＳＸ２００指数 8393.60（-138.70-1.63%） アジア株は全面安、トランプによる世界的な貿易戦争