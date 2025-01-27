1·î27Æü¡¢À¸Åç¥Ò¥í¥·¡Ê74¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡Ù¤È¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡Ù¤ò¡¢Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆÍÇ¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£TBS¥é¥¸¥ª¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÀ¸Åç¥Ò¥í¥·»á¤ÎÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¸Åç¤Î¹ßÈÄ¤ò¸øÉ½¡£¡ÔÅö¼Ò¤Ï¡¢À¸Åç»á¤ËTBS¥°¥ë¡¼¥×¿Í¸¢Êý¿Ë¤ËÇØ¤¯½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¤Î·ÑÂ³¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Æ±»á¤Î