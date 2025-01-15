アジア株台湾株下げ拡大、韓国株上げ縮小米政府がTSMCとサムスンに中国への半導体供給制限要求 東京時間14:04現在 香港ハンセン指数 19243.56（+23.78+0.12%） 中国上海総合指数 3232.98（-7.96-0.25%） 台湾加権指数 22528.88（-268.64-1.18%） 韓国総合株価指数 2500.95（+3.55+0.14%） 豪ＡＳＸ２００指数 8219.20（-11.80-0.14%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76750.25（+250.62