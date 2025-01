世界最大級のECサイトであるAmazonが提供する有料サービスの「Amazonプライム」では、さまざまな特典が提供されています。プライム会員向けに提供されている衣料品試着プログラムの「Prime Try Before You Buy」が、2025年1月31日に終了することが明らかになりました。Amazon Ends ‘Prime Try Before You Buy’ Service - The Informationhttps://www.theinformation.com/briefings/amazon-ends-prime-try-before-you-buy-service