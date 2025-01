世界最大級のECサイトであるAmazonが提供する有料サービスの「Amazonプライム」では、さまざまな特典が提供されています。プライム会員向けに提供されている衣料品試着プログラムの「Prime Try Before You Buy」が、2025年1月31日に終了することが明らかになりました。Amazon Ends ‘Prime Try Before You Buy’ Service - The Information

https://www.theinformation.com/briefings/amazon-ends-prime-try-before-you-buy-serviceAmazon Prime will shut down its clothing try-on program - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/11/24341422/amazon-prime-wardrobe-try-before-you-buy-shutting-downAmazon to shut down Stitch Fix competitor 'Prime Try Before You Buy'https://www.cnbc.com/2025/01/10/amazon-to-shut-down-stitch-fix-competitor-prime-try-before-you-buy.html「Prime Try Before You Buy」は2018年に「Prime Wardrobe」としてすべてのプライム会員向けに開始されたもので、その後、「Prime Try Before You Buy」という名称に変更されました。プライム会員は最大6点の商品を注文し、7日間試用してから、気に入ったもののみ購入し、残りを返品することが可能です。Amazonで「アパレル商品を試着してから購入決定OK&返品は完全無料」というサービス「Prime Wardrobe」が正式にスタート - GIGAZINEThe Informationが、Amazonは「Prime Try Before You Buy」を段階的に終了する予定であると報じました。実際、Amazon.comの「Prime Try Before You Buy」に関するページを開くと、サイト上部に「Prime Try Before You Buyは2025年1月31日に終了します」という警告が表示されます。Amazon.com Prime Try Before You Buy Shopping Carthttps://www.amazon.com/tbyb/hucAmazonの広報担当者であるいマキシン・タガイ氏は、海外メディアのThe Vergeに対して「『Prime Try Before You Buy』は限られた数の商品にしか対応しておらず、バーチャル試着やパーソナライズされたサイズ推奨といったAI活用機能を使用してぴったりサイズのものを探すユーザーが増えていることから、2025年1月31日をもって『Prime Try Before You Buy』を段階的に廃止します」という声明を出しています。タガイ氏の挙げた「バーチャル試着」は、AR機能で靴をバーチャル試し履きできる「Virtual Try-On for Shoes」のような機能が一例です。また、「パーソナライズされたサイズ推奨」は、大規模言語モデル(LLM)を用いることで顧客レビューに基づきサイズの推奨を微調整するという「personalized size recommendations(パーソナライズされたサイズ推奨)」を指しています。AmazonがAR機能で靴をバーチャル試し履きできる「Virtual Try-On for Shoes」を発表 - GIGAZINEなお、CNBCは「Prime Try Before You Buy」の終了について、「Amazonのアンディ・ジャシーCEOは会社全体のコスト抑制に向けて継続的に取り組んでおり、今回のPrime Try Before You Buy終了はその最新事例のひとつです。Amazonは2022年から2024年にかけて、同社史上最大の人員削減を実施しており、会社全体で2万7000人以上の雇用を削減しました。また、迅速な実店舗配送サービス、遠隔医療サービス、子ども向けの風変わりなビデオ通話デバイスなど、いくつかの実験的なプロジェクトを中止しています」と報じました。