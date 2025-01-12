Amazonがプライム会員向けの購入前に衣料品を試着できるプログラムを終了
世界最大級のECサイトであるAmazonが提供する有料サービスの「Amazonプライム」では、さまざまな特典が提供されています。プライム会員向けに提供されている衣料品試着プログラムの「Prime Try Before You Buy」が、2025年1月31日に終了することが明らかになりました。
Amazon Ends ‘Prime Try Before You Buy’ Service - The Information
Amazon Prime will shut down its clothing try-on program - The Verge
https://www.theverge.com/2025/1/11/24341422/amazon-prime-wardrobe-try-before-you-buy-shutting-down
Amazon to shut down Stitch Fix competitor 'Prime Try Before You Buy'
https://www.cnbc.com/2025/01/10/amazon-to-shut-down-stitch-fix-competitor-prime-try-before-you-buy.html
「Prime Try Before You Buy」は2018年に「Prime Wardrobe」としてすべてのプライム会員向けに開始されたもので、その後、「Prime Try Before You Buy」という名称に変更されました。プライム会員は最大6点の商品を注文し、7日間試用してから、気に入ったもののみ購入し、残りを返品することが可能です。
Amazonで「アパレル商品を試着してから購入決定OK＆返品は完全無料」というサービス「Prime Wardrobe」が正式にスタート - GIGAZINE
The Informationが、Amazonは「Prime Try Before You Buy」を段階的に終了する予定であると報じました。実際、Amazon.comの「Prime Try Before You Buy」に関するページを開くと、サイト上部に「Prime Try Before You Buyは2025年1月31日に終了します」という警告が表示されます。
Amazon.com Prime Try Before You Buy Shopping Cart
https://www.amazon.com/tbyb/huc
Amazonの広報担当者であるいマキシン・タガイ氏は、海外メディアのThe Vergeに対して「『Prime Try Before You Buy』は限られた数の商品にしか対応しておらず、バーチャル試着やパーソナライズされたサイズ推奨といったAI活用機能を使用してぴったりサイズのものを探すユーザーが増えていることから、2025年1月31日をもって『Prime Try Before You Buy』を段階的に廃止します」という声明を出しています。
タガイ氏の挙げた「バーチャル試着」は、AR機能で靴をバーチャル試し履きできる「Virtual Try-On for Shoes」のような機能が一例です。また、「パーソナライズされたサイズ推奨」は、大規模言語モデル(LLM)を用いることで顧客レビューに基づきサイズの推奨を微調整するという「personalized size recommendations(パーソナライズされたサイズ推奨)」を指しています。
AmazonがAR機能で靴をバーチャル試し履きできる「Virtual Try-On for Shoes」を発表 - GIGAZINE
なお、CNBCは「Prime Try Before You Buy」の終了について、「Amazonのアンディ・ジャシーCEOは会社全体のコスト抑制に向けて継続的に取り組んでおり、今回のPrime Try Before You Buy終了はその最新事例のひとつです。Amazonは2022年から2024年にかけて、同社史上最大の人員削減を実施しており、会社全体で2万7000人以上の雇用を削減しました。また、迅速な実店舗配送サービス、遠隔医療サービス、子ども向けの風変わりなビデオ通話デバイスなど、いくつかの実験的なプロジェクトを中止しています」と報じました。