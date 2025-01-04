BAND-MAIDが、1月5日から放送開始のMAPPAオリジナルTVアニメ『全修。』（テレビ東京系）のOPテーマ曲「Zen」を、1月13日に配信リリース。また、MVが同日午前0時15分にプレミア公開される。 （関連：『マツコの知らない世界』で“ガールズバンド”特集SHOW-YA、チャットモンチー、BAND-MAID…ドメスティックな進化の歴史） 同楽曲は、2025年の第1弾配信シングル。アニメの世界観に寄り添い、スト&#