2025年1月4日放送開始予定のTVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』の第13話あらすじ&先行カット解禁がされた。TVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』は、原作・原案 Chugong、作画 DUBU(REDICE STUDIO)、脚色 h-goon(D&C MEDIA 発行)によるハイスピードアクションファンタジー『俺だけレベルアップな件』が原作。全世界累計143億ViewのメガヒットSMARTOON(R)