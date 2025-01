2025年1月4日放送開始予定のTVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』の第13話あらすじ&先行カット解禁がされた。TVアニメ『俺だけレベルアップな件Season 2 -Arise from the Shadow-』は、原作・原案 Chugong、作画 DUBU(REDICE STUDIO)、脚色 h-goon(D&C MEDIA 発行)によるハイスピードアクションファンタジー『俺だけレベルアップな件』が原作。全世界累計143億ViewのメガヒットSMARTOON(R)作品として全世界に読者を持ち、日本でもマンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて累計PV数6.5億回を突破している。『Season 2』は2024年1月6日から放送されたTVアニメ『俺だけレベルアップな件』の続編で、話数表記は第1期からの通算になっている。舞台は異次元と現世界を結ぶ通路「ゲート」、そして「ハンター」と呼ばれる特殊能力を持つ人間達が存在する世界。人類最弱兵器と呼ばれる最低ランクのハンター「水篠旬」はある日突然自分だけが「レベルアップ」する力を手に入れる。数多の試練を乗り越え、旬は「最弱」から「最強」へ駆けあがる。

『Season 2』第13話は2025年1月4日(土)から順次放送・配信予定。<13話 「You aren't E-rank, are You」>葵(水篠葵=旬の妹)の保護者面談に参加した旬は、先生から葵の同級生で学校を辞めてハンターを目指そうとしている朝比奈りんの説得を頼まれる。厳しい現実を見せようとりんを連れて白虎ギルドの新人ハンターの訓練現場を訪れた旬。C級ゲートに足を踏み入れると、突然全体が赤く変化し、外部と完全に遮断されてしまう。そこは上級ダンジョンに繋がるレッドゲートだった。(C)Solo Leveling Animation Partners