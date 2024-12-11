¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ÈÅìMAX¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¡Ê54ºÐ¡Ë¤¬12·î10Æü¡¢¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¡È¶Ö¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÇëËÜ¶Ö°ì¡Ê83ºÐ¡Ë¤È¡¢0ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦Ë¨²Î¡Ê¤â¤«¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬½éÂÐÌÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢Åì¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¡Ê42ºÐ¡Ë¡¢¼¡½÷¡¢ÇëËÜ¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤¬Íè¤¿¤¾¡Á¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¥²¥¹¥È ¶Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÅÓÃæ°Â¤µ¤Þ¤¬¤â¤«ÍÍ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤´°§»¢¡×¤È