NHK杯に出場フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第4戦・NHK杯は10日まで、東京・代々木第一体育館で行われた。ペアに出場したダリア・ダニロワ（オランダ）は滞在を振り返り「すごい」と感激している。束の間のオフ時間を楽しんだ。東京の街を散策したダニロワ。卵の黄身と刻みネギがたっぷりのった丼物を前に笑顔を浮かべ、新宿の思い出横丁でも写真をパシャリ。ペアを組むミシェル・ツィバとも野外で2ショットを撮