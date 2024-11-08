山形県三川町の住宅で９０歳の女性が殺害された事件で、警察はきょう午前、三川町に住む２８歳のアルバイト従業員の男を逮捕しました。 【写真を見る】【速報】三川町９０歳女性殺害殺人などの疑いで２８歳のアルバイトの男を逮捕きょう午後警察が会見（山形） この事件は９月２２日午前、三川町横山の住宅で、９０歳の阿部蘒子（しょうこ）さんが意識のない状態で発見されたものです。 ※画像は事件発覚当時 発見時