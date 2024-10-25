【ヒカリキリエ ミラー「未来少年コナン」1話 のこされ島 より】 12月下旬 発売予定 受注期間：10月25日～11月24日 価格：7,700円 興栄工業は、真鍮切り絵アート「ヒカリキリエ ミラー『未来少年コナン』1話 のこされ島 より」の受注受付を10月25日より開始した。受付期間は11月24日までで、発売は12月下旬予定。