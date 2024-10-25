¡ÖÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡×¥³¥Ê¥ó¤È¥é¥Ê¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥·ー¥ó¤¬¿¿ï«ÀÚ¤ê³¨¥¢ー¥È¡Ö¥Ò¥«¥ê¥¥ê¥¨¡×¤Ë¡£¼õÃí¼õÉÕ³«»Ï
¡Ú¥Ò¥«¥ê¥¥ê¥¨ ¥ß¥éー¡ÖÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡×1ÏÃ ¤Î¤³¤µ¤ìÅç ¤è¤ê¡Û
12·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê
¼õÃí´ü´Ö¡§10·î25Æü～11·î24Æü
²Á³Ê¡§7,700±ß
12·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê
¼õÃí´ü´Ö¡§10·î25Æü～11·î24Æü
²Á³Ê¡§7,700±ß
¡¡¶½±É¹©¶È¤Ï¡¢¿¿ï«ÀÚ¤ê³¨¥¢ー¥È¡Ö¥Ò¥«¥ê¥¥ê¥¨ ¥ß¥éー¡ØÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡Ù1ÏÃ ¤Î¤³¤µ¤ìÅç ¤è¤ê¡×¤Î¼õÃí¼õÉÕ¤ò10·î25Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï11·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢È¯Çä¤Ï12·î²¼½ÜÍ½Äê¡£²Á³Ê¤Ï7,700±ß¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥«¥ê¥¥ê¥¨¡×¤È¤Ï¡¢¶½±É¹©¶È¤¬À©ºî¤¹¤ëÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¶âÂ°ÀÚ¤ê³¨¡£ÇØÌÌ¤¬¶À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢ー¥È¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ß¥éー¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Ò¥«¥ê¥¥ê¥¨¡×¤ÈµÜºê½Ù»á¤Î½é´ÆÆÄºîÉÊ¡ÖÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡£¥¢¥Ë¥áÂè1ÏÃ¤è¤ê¡¢¥³¥Ê¥ó¤È¥é¥Ê¤¬½Ð²ñ¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥·ー¥ó¤¬¾¦ÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤¬ÀÚ¤ê³¨¤é¤·¤¯¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¢¥áー¥«ー¸ø¼°¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¡Ú¥Ò¥«¥ê¥¥ê¥¨ ¥ß¥éー¡ÖÌ¤Íè¾¯Ç¯¥³¥Ê¥ó¡×1ÏÃ¡¡¤Î¤³¤µ¤ìÅç¤è¤ê ¾Ò²ðPV¡Û
(C) NIPPON ANIMATION CO., LTD.