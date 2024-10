【ヒカリキリエ ミラー「未来少年コナン」1話 のこされ島 より】12月下旬 発売予定受注期間:10月25日~11月24日価格:7,700円

興栄工業は、真鍮切り絵アート「ヒカリキリエ ミラー『未来少年コナン』1話 のこされ島 より」の受注受付を10月25日より開始した。受付期間は11月24日までで、発売は12月下旬予定。価格は7,700円。

「ヒカリキリエ」とは、興栄工業が制作する透明感のある繊細な金属切り絵。背面が鏡になっており、アートとしてのみではなく、ミラーとしても利用できる。

今回は「ヒカリキリエ」と宮崎駿氏の初監督作品「未来少年コナン」がコラボ。アニメ第1話より、コナンとラナが出会う印象的なシーンが商品に使用され、その背景が切り絵らしくパターンとしてアレンジされている。

