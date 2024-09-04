8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートしたStray Kids自身最大規模となるワールドツアー「Stray Kids World Tour <dominATE>」の一環として開催される日本公演「Stray Kids World Tour <dominATE JAPAN>」の詳細が、ついに発表となった。待望の日本公演は、11月14日（木）〜17日（日）に東京ドームにて、12月5日（木）〜8日（日）に京セラドーム大阪にて、全6公演が開催される。日本公演のチケットは、本日（4