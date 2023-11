by Focal Fotoソフトバンクの多額の出資により急成長を遂げながらも、その後急落し事業の継続が危ぶまれているアメリカのコワーキングスペース大手・WeWorkが、早ければ2023年11月上旬の破産申請を計画していると日刊経済紙・Wall Street Journalが報じました。WeWork Plans to File for Bankruptcy as Early as Next Week - WSJhttps://www.wsj.com/articles/wework-plans-to-file-for-bankruptcy-as-early-as-next-week-1fdcb6a5