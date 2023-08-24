全国高校野球選手権大会の決勝戦で、ライト側外野席にいた男性が酒に酔って大暴れし、警察官数人に取り押さえられる様子を撮った動画が、ツイッターでいくつか投稿されている。投稿者の1人によると、周囲に絡んだりするのを注意されて「逆ギレ」した可能性があるという。投稿者は、「高校球児の一生懸命な姿に感動していたのに最悪な気分になりました」と怒っていた。「ビールを前の席にこぼしたり、女性にハイタッチを求めたりし