夏の甲子園2023
『夏の甲子園2023』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年9月7日
2023年8月30日
2023年8月28日
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存在しない「選手批判」を捏造して論点ずらし…井上貴博アナに批判
慶応側の応援の問題を巡り、ラジオで「選手責めるのは違う」などと号泣
女性自身
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「育英なめんなよ」発言で炎上 TBS井上貴博アナに「論点ずらし」の指摘も
OBの井上貴博アナがラジオで「仙台育英なめんなよ」などと述べ、炎上
NEWSポストセブン
2023年8月26日
2023年8月25日
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高校野球選手権・決勝での慶応の応援マナー問題 高野連はどう受け止めた？
守備の際の歓声など、慶応サイドの応援マナーが物議を醸したと筆者
女性自身
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甲子園決勝での球審の気遣いに称賛の声続々「球児への愛情が伝わる」
死球を受けた選手に即座に駆け寄り、膝をついて話しかける様子が
J-CASTニュース
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仙台育英OBが慶応の応援に苦言「観戦のモラルも今後見直した方がいい」
仙台育英のOBがSNSで、応援の在り方について苦言を呈している
女性自身
2023年8月24日
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慶応義塾高校が夏の甲子園優勝 清原和博氏の元妻・亜希がコメント
清原和博氏の元妻・亜希が、24日の番組にコメントを寄せた
オリコンニュース
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「留年が決まった時にケロっと」慶応・清原勝児の素顔を盟友が明かす
「僕が絶対、マネできないなと思ったことがあります」と同級生が証言
東スポWEB
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107年ぶり優勝も「慶応優勝セール」はご法度か フィーバーに沸く地元商店街
慶応のおひざ元、神奈川・横浜市の日吉商店街は歓喜と熱気に包まれた
東スポWEB