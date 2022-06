XJAPANのYOSHIKI(年齢非公表)が8日、自身のSNSを更新。最愛の母が死去してから1カ月たったことを報告。ファンからの支えに感謝した。YOSHIKIはツイッターで「母が旅立って1ヶ月が過ぎた..心の整理がつかないまま、忙しい日々を過ごしている。SNSでのみんなからの温かいコメントに、こんなに救われるとは思っていなかった。ありがとう」と感謝。インスタグラムにも英語と日本語でメッセージを投稿し「Thank you so much ev