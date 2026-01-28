ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「ＪＡ全農かながわ」は、１月２８日（水）より、「湘南ゴールド」の予約販売を開始します。湘南ゴールドは神奈川県が開発・育成したオリジナルの柑橘です。ゴールデンオレンジのおいしさと、今村温州の食べやすさを持ち合わせており、見た目の鮮やかな黄色とジューシーな甘み、華やかな香りが特徴です。主に県内で流通しており、