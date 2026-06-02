株式会社SUNGA(所在地：大阪府豊中市、代表取締役：永井 麻里)は、累計販売台数2,000台を突破したラジコン草刈機「カルゾー」シリーズの人気機種「JRSY800」を、数量限定で再入荷いたします。

「JRSY800」は、フルモデルチェンジ後わずか2週間で100台が完売したモデルです。今回の再入荷にあわせ、2026年6月2日から6月19日までの予約販売期間限定で、24％OFFキャンペーンを実施いたします。





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2022年の発売以来進化を続けるラジコン草刈機「カルゾー」シリーズは、2023年にユーザーの要望を踏まえラインアップを3機種へ拡充。農業関係者のみならず、施設管理会社や自治体など幅広い現場で導入が進んでいます。





さらに2026年4月にはシリーズ全機種をフルモデルチェンジ。発売直後から多数のお問い合わせをいただき、全機種が3週間足らずで完売となりました。





このたび、その中でも特に人気の高かったフラッグシップモデル「JRSY800」が数量限定で再入荷いたします。









【シリーズ最大の作業能力「JRSY800」】

■ シリーズ最大クラスの高い作業効率

刈幅800mm、最大時速4kmの走行性能により、最大約3,200m2/時の処理能力を実現。河川敷や造成地、遊休地など広範囲の草刈り作業を短時間で行えます。





■ ハンマーナイフによる高い粉砕性能

背丈の高い雑草はもちろん、笹や小枝が混在する荒れ地にも対応。刈りながら細かく粉砕するため、刈草の集草負担を軽減します。





■ 遠隔操作による安全な草刈り作業

リモコンで遠隔操作が可能なため、急斜面や足場の悪い場所でも人が立ち入ることなく作業可能。作業者の安全性向上に貢献します。





■ 悪路・傾斜地でも安定した走破性

キャタピラー式の足回りを採用。不整地や傾斜地でも安定して走行し、従来は負担の大きかった現場での草刈り作業を効率化します。





■ 人手不足対策・省力化に貢献

少人数で運用できるため、農業・施設管理・自治体の維持管理現場における人手不足対策や作業負担軽減につながります。





■ 高メンテナンス性を実現したプロ向けモデル

大容量タンクやブラシレスモーターを採用し、長時間稼働と高いメンテナンス性を両立。過酷な現場でも高いパフォーマンスを発揮するフラッグシップモデルです。





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【製品スペック】

シリーズ ：カルゾー

型番 ：JRSY800

エンジン ：15馬力

刈幅 ：800mm

排気量 ：420cc

刈高 ：0-70mm

サイズ ：W1020×D1620×H720mm

重量 ：約300kg

燃料 ：無鉛ガソリン

バッテリー：24V/20Ah

対応角度 ：最大40度









【キャンペーン概要】

期間： 2026年6月2日(火)～2026年6月19日(金)

価格： 通常販売価格891,000円 → 【24％OFF】677,160円(税込)

URL ： https://sun-ga.jp/products/sp-karuzo-jrsy800









【会社概要】

商号 ： 株式会社SUNGA

代表者 ： 代表取締役 永井 麻里

所在地 ： 大阪府豊中市西緑丘3-13-1 シンミ西緑丘ビル2F

設立 ： 2020年11月

事業内容： 建設・農業製品の企画・販売

URL ： https://sun-ga.jp/