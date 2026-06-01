EngineAI、深センインテリジェント製造基地を立ち上げ、量産型ヒューマノイドロボット「T800」の初出荷分がラインオフし、本格的な納品を開始

深セン、中国、2026年5月29日 /PRNewswire/ -- ヒューマノイドロボットのイノベーターであるEngineAI Roboticsは本日、フラッグシップであるフルサイズヒューマノイドロボット「T800」の初出荷分のラインオフと同時に、「EngineAIインテリジェント製造（深セン市紅花嶺）基地」の正式な立ち上げを発表しました。このマイルストーンは、同社が1万台規模のスケーラブルな納品能力を備えた新たな段階へと決定的に突入したことを意味します。





約12,000平方メートルの敷地面積を誇る深セン基地は、資材の受入検査やコンポーネントの組み立てテストから、最終組み立て、出荷前テスト、大量出荷、そしてアフターメンテナンスにいたるまで、すべてを網羅する統合されたクローズドループの製造プロセスを特徴としています。この効率的なレイアウトにより、わずか15分ごとに1台の新しいヒューマノイドロボットを生産ラインから送り出すことができます。

EngineAIの創設者兼CEOであるZhao Tongyang氏は、次のように述べています。「2024年の最初の試験機から、2025年における数百台規模の『PM01』の小規模生産、そして今回の1万台の納品能力への質的飛躍にいたるまで、私たちは工業化と商業化の新たな段階に入りつつあります。品質、効率、およびインテリジェント生産を中心とした製造システムを構築することで、パイロット生産から大量生産へ、そしてゼロから規模の拡大への道のりを加速させました。」

妥協なき品質を実現する4つの戦略的な柱

フルスタックの独立した研究開発（R&D）能力を活用し、EngineAIは、以下の4つの戦略的な柱に基づいた厳格な品質保証フレームワークを確立しています。

・サプライチェーンの品質管理： 統合ジョイントから全体の組み立てにいたるまで、すべてのコンポーネントが厳格な基準を満たしており、適合パーツのみが生産フローに投入されるようになっています。

・高度な生産プロセス： 自動化されたロック、接着、およびレーザー溶接の装置により、厳格なプロセスの標準化を維持しつつ、生産効率を40%向上させています。

・スマート・マニュファクチャリングのアップグレード： 包括的なデジタル管理システムがフルリンクのトレーサビリティーを可能にし、すべてのコンポーネントと完成品ロボットに、バリューチェーン全体で追跡可能な固有の生産アイデンティティー（ID）を付与しています。

・厳格なテストと検証： 各ロボットは出荷前に79項目の多次元品質検査と46項目の動作条件シミュレーションテストに合格する必要があり、すべての個体において一貫した高性能と安定性を保証しています。

グローバル展開を支える多地域にわたる生産能力レイアウト

EngineAIの共同設立者であるRen Guowen氏は、次のように述べています。「当社のインテリジェント製造ネットワークが深セン、河南、そしてその先へと拡大するにつれ、これらの施設が連携して生産能力を最適に配分し、市場へより迅速に対応することで、将来のグローバルな成長に向けてより効率的な基盤を構築します。」

EngineAIについて

2023年10月に設立されたEngineAIは、汎用エンボディドAIの分野におけるイノベーターです。同社のコアチームは世界有数の大学出身の業界専門家で構成されており、強力な学術的専門知識と豊富なエンジニアリング経験を兼ね備えています。同社は、ロボットのコアコンポーネント、モーション制御アルゴリズム、およびエンボディドAI技術にわたるフルスタックの自社開発を達成しています。その製品ポートフォリオは幅広い応用シナリオを網羅しており、先進的なロボット技術をより身近にするよう設計された「SA01」、世界で最も初期に人間らしい歩行能力を実証した「SE01」、ヒューマノイドロボットとして世界初の「前方宙返り」を達成した「PM01」、および高ダイナミックかつ高負荷な作業環境向けに設計された「T800」などがあります。

ヒューマノイドロボット工学が研究段階から実社会への導入へと移行するなか、EngineAIは商業サービス、教育、科学研究、および産業製造にわたるパートナーと協力し、大規模な導入を加速させています。同社は、絶え間ないイノベーションを通じてエンボディドAIを進化させ、労働と産業の未来を形作るのに役立つ実用的なロボットソリューションの提供に尽力しています。

EngineAIについての詳細は、https://en.engineai.com.cn/をご覧ください

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（日本語リリース：クライアント提供）

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