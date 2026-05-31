大谷翔平選手オフィシャルジュエリー最新作「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」他 全3商品　日本郵便のショッピングサイト「郵便局のネットショップ」にて拡大受注発売

株式会社 今与

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 2025-2026 エディション

株式会社 今与（本社：京都市中京区、代表取締役社長：今西信隆）は、ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平選手のワールドシリーズ優勝、ナショナル・リーグ MVP受賞を記念して、正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」他 全3商品の取扱店舗を拡大し、日本郵便株式会社が運営する公式通販サイト「郵便局のネットショップ」にて、拡大受注発売を開始しました。

ロサンゼルス・ドジャース 2年連続9度目のワールドシリーズ制覇！ 大谷翔平選手 3年連続4度目のリーグ MVP 受賞！！

ドジャース移籍1年目の2024年、MLB(TM)︎ 史上初のシーズン50本塁打・50盗塁の「50-50」を達成。自身初のポストシーズン進出を果たし、MLBワールドシリーズ(TM)︎ 制覇に貢献、2年連続3度目のMVPにも選出された大谷翔平選手。MLBの歴史に名前を刻み、数々の栄光を手にしたシーズンを経て、さらなる飛躍を期した2025年は、打者としてだけでなく投手としても再始動。投打の二刀流完全復活への足掛かりとなる記録と記憶を刻んだ1年となりました。

そんな新たな二刀流スーパースター伝説の幕開けとなる2025シーズンを記念して制作された、唯一無二のオフィシャルジュエリーが取扱店舗を拡大し、新たに「郵便局のネットショップ」でも発売を開始しました。純金製コインの表面は大谷選手がデザインした直筆のオリジナル打者＆投手イメージイラストに加え、大谷選手のサインが刻まれます。コイン枠には天然ダイヤモンドをあしらい、繊細ながらも凛とした煌（きら）めきを放ちます。正規MLB認定商品で、MLB認証ホログラム付き。日本国内限定で、シリアルナンバー刻印入り。大谷翔平選手の3年連続リーグMVP受賞と2025シーズンに達成した日米通算＜300号＞ホームランにちなんだ、300個の数量限定でのお届けになります。

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」のオフィシャルコラボレーションジュエリー

トロント・ブルージェイズとの第７戦までもつれる激闘の末、MLBワールドシリーズ連覇を成し遂げ、「史上最高の野球選手」との呼び声も高い大谷翔平選手。投打二刀流という前例なき挑戦を続けるスーパースターの快進撃は、世界中のファンを魅了し続けています。江戸末期より160年、「今に、未来に、輝きを与える」を理念に一貫して本物の装飾品にこだわり続ける「今与」。「SHOHEI OHTANI × IMAYO」は、日本の美と伝統が織りなすジュエリーメゾン「今与」が大谷翔平選手の歴史的な偉業を記念し、その功績を後世まで形に残そうと企画・制作しているコラボレーションジュエリーです。

■「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 2025-2026 エディション 商品概要

大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝

ナショナル・リーグ MVP受賞記念

正規MLB認定 SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」

● 製品はMLB 正規認定、MLB の認証ホログラムシール付き。

● 国内数量 300個限定発売、シリアルナンバー刻印入り。

● 専用ケース、天然ダイヤモンド鑑別カード、オリジナルギャランティーカード、ショッパー付き。

価格：税込み 3,300,000円

「SHOHEI OHTANI × IMAYO」オフィシャルコラボレーションジュエリー 特設サイト

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/

■ SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」商品詳細

素材 ：K24/K18製

ダイヤモンド 約0.20ct

コインサイズ ：直径 約20mm

トータルサイズ：直径 約26mm

チェーン ：約50cm（スライド付き）

重さ ：約13g（K24 約7g / K18 約6g）

※コイン枠とチェーンを含む

価格 ：税込み 3,300,000円

商品詳細ページ :https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-COIN-K24-K18/

※商品デザインおよび写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※金価格の変動により、販売価格が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

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■ SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」他 全3商品 郵便局のネットショップ 詳細

「郵便局のネットショップ」にて好評受注発売中

URL：https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/default.aspx

販売期間：2026年9月30日（水） 15時00分まで

※「郵便局のネットショップ」での購入には、インターネット会員登録（無料）が必要です。

詳しくは「郵便局のネットショップ」の商品詳細ページをご覧ください。

【大谷翔平選手 2025シーズン 二刀流復活記念】

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS」（2025）

URL：https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/g/gCS9971311761/

【大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝 / ナショナル・リーグ MVP 受賞記念】

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K24/K18 COIN DIAMOND PENDANTS」（2025）

URL：https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/g/gCS9971311741/

【大谷翔平選手 2025シーズン ロサンゼルス・ドジャース ワールドシリーズ優勝 / MLB「レジェンダリー・モーメント賞」受賞記念】

SHOHEI OHTANI OFFICIAL「K18 DIAMOND PENDANTS PLUS」（2025）

URL：https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/g/gCS9971311751/

株式会社 今与について

1861年（文久元年）京都の五条堺町にて、初代 今西與兵衛（よへい）が簪（かんざし）・櫛（くし）等を取り扱う小間物屋として創業。その後、6代・160年にわたり、本物の装飾品で心を豊かにしたいという想いを貫き通し、現在では、宝飾品の製販一貫企業として、ハイエンドブランド「kagayoi」の他に、アドバンスドブランド「Hyacca」、アニバーサリーブランド「ICHAROI」、ラボグロウンダイヤモンドブランド「SHINCA」等を展開しています。

詳細を見る :https://imayo.co.jp/about/

IMAYO Official Website

URL：https://imayo.co.jp/

IMAYO Official Online Shop「IMAYO Boutique」

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/

IMAYO BRAND UNIVERSE

kagayoi Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi

Hyacca Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/

ICHAROI Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi

SHINCA Official Website

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca

OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY

SHOHEI OHTANI × IMAYO

URL：https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/