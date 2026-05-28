日本のゲーム市場は2034年までにUSD 65.9十億に達する見込みで、CAGR 9.31％で成長
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日本のゲーム市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本ゲーム市場：デバイスタイプ、プラットフォーム、収益タイプ、種類、年齢層、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のゲーム市場は2025年に289億米ドルに達し、2034年には659億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は9.31%となる見込みである。
日本は、マリオ、ゼルダ、ポケモン、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト、ストリートファイター、バイオハザードといった象徴的なゲームフランチャイズの発祥地であり、世界で最も重要かつ文化的に特徴的なゲーム市場の1つであり、世界のゲーム文化、業界収益、技術革新において主要な役割を果たし続けています。この市場は、家庭用およびハイブリッドデバイスでのコンソールゲーム、スマートフォンやタブレットでのモバイルゲーム、PCゲーム、アーケードゲーム、そして新興のクラウドゲームプラットフォームなど、あらゆるゲーム活動を網羅しています。日本のゲームシーンは興味深いパラドックスです。平均的なゲーマーは30代で、静かにスマートフォンで現実逃避している一方で、5世帯に1世帯は毎日ゲームをする10代の若者のために予備のコンソールを所有しており、成熟したモバイル主導の市場であっても、コンソールゲームには依然として大きな余地があることを証明しています。日本は、任天堂が圧倒的な地位を占め、ソニーが2位の座を争い、PCゲームは高価ではあるものの成長分野であり、Xboxはまだパーティーへの招待を待っている国です。
2024年の日本のゲーム市場は166億米ドルの収益を上げ、モバイルが69%を占め、コンソールが21%、PCが10%を占めました。PCゲームは唯一成長したセグメントで、米ドルでは前年比7.8%増、現地通貨ではさらに力強い16.2%増となりました。一方、コンソールの収益は、Nintendo Switchが2025年6月のSwitch 2発売前にライフサイクルの終わりに近づいていたため、急激に減少しました。Switch 2の発売はコンソールセグメントの軌道を劇的に逆転させ、強力な新しいハードウェアアップグレードサイクルを生み出し、同時にコンソールソフトウェア、アクセサリー、サブスクリプションサービスの収益成長を促進しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-gaming-market/requestsample
主要な市場推進要因
Nintendo Switch 2の売上急増とコンソール市場の復活
2025年6月のNintendo Switch 2の発売は、日本のゲーム市場の軌道を根本的に変革し、2024年のコンソール売上高の急激な減少を覆し、2017年の初代Switchの発売以来、日本が経験した中で最も強力なハードウェア主導の市場成長加速を牽引しました。任天堂は2026年2月3日に2026年度第3四半期の決算を発表し、純売上高は前年同期比99.3%増の1兆9059億円、営業利益は21.3%増の3004億円となり、Switch 2のグローバル市場および日本市場における驚異的な商業的勢いを反映しています。純売上高が前年同期比でほぼ倍増したことは、任天堂の歴史上最も劇的な収益回復の1つであり、Switch 2が日本のゲーム業界にとって決定的な商業的成功であることを裏付けています。
日本のゲーム市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本ゲーム市場：デバイスタイプ、プラットフォーム、収益タイプ、種類、年齢層、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のゲーム市場は2025年に289億米ドルに達し、2034年には659億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年の期間における年平均成長率（CAGR）は9.31%となる見込みである。
日本は、マリオ、ゼルダ、ポケモン、ファイナルファンタジー、ドラゴンクエスト、ストリートファイター、バイオハザードといった象徴的なゲームフランチャイズの発祥地であり、世界で最も重要かつ文化的に特徴的なゲーム市場の1つであり、世界のゲーム文化、業界収益、技術革新において主要な役割を果たし続けています。この市場は、家庭用およびハイブリッドデバイスでのコンソールゲーム、スマートフォンやタブレットでのモバイルゲーム、PCゲーム、アーケードゲーム、そして新興のクラウドゲームプラットフォームなど、あらゆるゲーム活動を網羅しています。日本のゲームシーンは興味深いパラドックスです。平均的なゲーマーは30代で、静かにスマートフォンで現実逃避している一方で、5世帯に1世帯は毎日ゲームをする10代の若者のために予備のコンソールを所有しており、成熟したモバイル主導の市場であっても、コンソールゲームには依然として大きな余地があることを証明しています。日本は、任天堂が圧倒的な地位を占め、ソニーが2位の座を争い、PCゲームは高価ではあるものの成長分野であり、Xboxはまだパーティーへの招待を待っている国です。
2024年の日本のゲーム市場は166億米ドルの収益を上げ、モバイルが69%を占め、コンソールが21%、PCが10%を占めました。PCゲームは唯一成長したセグメントで、米ドルでは前年比7.8%増、現地通貨ではさらに力強い16.2%増となりました。一方、コンソールの収益は、Nintendo Switchが2025年6月のSwitch 2発売前にライフサイクルの終わりに近づいていたため、急激に減少しました。Switch 2の発売はコンソールセグメントの軌道を劇的に逆転させ、強力な新しいハードウェアアップグレードサイクルを生み出し、同時にコンソールソフトウェア、アクセサリー、サブスクリプションサービスの収益成長を促進しています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-gaming-market/requestsample
主要な市場推進要因
Nintendo Switch 2の売上急増とコンソール市場の復活
2025年6月のNintendo Switch 2の発売は、日本のゲーム市場の軌道を根本的に変革し、2024年のコンソール売上高の急激な減少を覆し、2017年の初代Switchの発売以来、日本が経験した中で最も強力なハードウェア主導の市場成長加速を牽引しました。任天堂は2026年2月3日に2026年度第3四半期の決算を発表し、純売上高は前年同期比99.3%増の1兆9059億円、営業利益は21.3%増の3004億円となり、Switch 2のグローバル市場および日本市場における驚異的な商業的勢いを反映しています。純売上高が前年同期比でほぼ倍増したことは、任天堂の歴史上最も劇的な収益回復の1つであり、Switch 2が日本のゲーム業界にとって決定的な商業的成功であることを裏付けています。