1名から利用できるシェアオフィス「MID POINT（ミッドポイント）」が両国に誕生2026年8月の開業に先立ち、WEB内覧・入居募集開始

大和ハウスグループの株式会社コスモスイニシア（本社：東京都港区、社長：郄智 亮大朗）は、“ちょうどいい”をコンセプトにしたシェアオフィス『MID POINT（ミッドポイント）両国』を、2026年8月に開業いたします。開業に先立ち、5月21日から『MID POINT両国』のホームページにて、WEB内覧および入居者募集を開始いたしました。本施設は、国技館をはじめ日本文化や伝統を感じられる街並みに位置し、“現代に落とし込まれた和”を空間コンセプトに設計したシェアオフィスです。土俵から着想を得たデザイン、陰影を美しく引き立てる照明、木素材を取り入れ、街の文脈と調和する空間を創出しました。また、複数人での利用だけでなく、「1人で快適に過ごす」ことにも着目。ソロワークや思考整理、リラックスなど、多様な利用シーンに対応する空間構成としています。

















『MID POINT両国』 共用ラウンジ完成イメージ















■ 『MID POINT両国』の特徴１．日本の伝統文化が息づく街に調和する、新築シェアオフィス国技館をはじめ、古くから日本文化が根付くエリアに立地。街並みや文化背景との調和を意識し、“和”の要素を現代的に再解釈したデザインを採用しました。陰影を美しく引き立てる照明や木素材を取り入れ、落ち着きと温かみを感じられる空間を演出しています。２．土俵から着想を得た象徴的な空間デザイン共用ラウンジは、土俵を彷彿とさせる円形の広がりを持たせた空間とし、日本文化のエッセンスを取り入れています。さらに、柔らかな光と彫刻的なフォルムを感じさせる照明を配置することで、象徴性と印象的な空間を演出しています。３．“1人で快適に過ごす”ことに着目した空間設計働き方やライフスタイルの多様化を背景に、本施設では“複数人で使う場所”としてだけではなく、“１人で快適に過ごせる場所”としての機能性を重視しました。ソロワークに集中できる席や、リラックスできるラウンジスペースなど、その時々の気分や用途に応じて居場所を選択できる空間構成としています。■ スペース概要

共用ラウンジ完成イメージ































個室イメージ（当社他拠点写真）

左：会議室イメージ（当社他拠点写真）／右：共用ラウンジ完成イメージ

■フロアマップ■物件概要https://digitalpr.jp/table_img/2493/135181/135181_web_1.png

シェアオフィス『MID POINT（ミッドポイント）』



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「住居と職場の中間点」「企業の成長過程における新たなステージへの通過点」をテーマに展開する、1名から利用可能なシェアオフィスです。



2018年にオープンした第１号拠点『MID POINT目黒不動前』を皮切りに、東京都および神奈川県で15店舗を展開しています。



24時間・365日利用可能、住所利用・法人登記、ポスト利用が可能な個室プラン・ブースプランに加え、ラウンジをご利用いただけるコワーキングプランをご用意しています。



また、コミュニティマネージャーが駐在し、ゆるやかなコミュニティ形成や利用者間のコラボレーションを促進すべく、各種イベントなども開催しています。





コスモスイニシアのオウンドメディア「COSMOStyle（コスモスタイル）」



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| コスモスイニシアについて | https://www.cigr.co.jp/コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、収益不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するアパートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を中心に展開しています。社会の変化とともに人びとの暮らしや価値観が多様化する中で、私たち自身も進化を重ね、都市の暮らしをプロデュースする企業へと歩みを進めています。私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経営活動において共通価値の創造を実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの提供を通じて社会課題を解決するため、お客さま、社会と共により多くの「Next GOOD」を創り出し、“新しいあたりまえ”へと育ててまいります。

以 上

本件に関するお問合わせ先株式会社コスモスイニシア 経営企画部 総合企画課 三木・奥村・根岸TEL：03-5444-3210 MAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp関連リンクコスモスイニシア ニュースリリースページhttps://www.cigr.co.jp/newsrelease/2026/05/mp_ryougoku/MID POINT両国https://www.cigr.co.jp/mp/ryogoku/