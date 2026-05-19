【ルイ・ヴィトン】セレブリティが第79回カンヌ国際映画祭にてルイ・ヴィトンを着用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

第79回カンヌ国際映画祭に、チョン・ジヒョン、レア・セドゥ、イェラ・ハーゼなどのセレブリティがルイ・ヴィトンを着用し出席しました。

チョン・ジヒョンは、映画「群体」のプレミアに、ケープスリーブとアシンメトリーなボタンジュエリーのディテールが施されたホワイトのロングドレスに、ホワイトのサテンサンダルをコーディネートしました。

またチョン・ジヒョンはフォトコールに、2026春夏ウィメンズ・コレクションのホワイトシルクブラウスに、ブラックのパンツ、ブラックの「レガシー パンプス」を合わせました。

レア・セドゥは、映画「Gentle Monster(原題)」のフォトコールに、ホワイトのシルクブラウスにブラックのビニールスカート、そしてブラックサテンのパンプスを着用しました。

またレア・セドゥは、メゾンのファインジュエリー・コレクション「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」より、イエローゴールドとダイヤモンドをあしらったピアスとリングも身につけました。

ピアス「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」リング「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」 5.5mmリング「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」 7mm

イェラ・ハーゼは、映画「Gentle Monster(原題)」のプレミアに、彫刻的なトラペーズトップとマーメイドスカートが特徴のブラックのジャカード素材ホルダーネックドレスに、ブラックのサテンサンダルを合わせました。

また、メゾンのハイジュエリー・コレクション「アウェイクンド ハンズ アウェイクンド マインズ」より、1.59カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドをあしらった「フレカンス」のリングと「ヴィクトワール」のイヤーカフ、さらにホワイトゴールドとダイヤモンドをあしらった「ピュア V」のブレスレットも着用しました。

イヤーカフ「ヴィクトワール」ブレスレット「ピュア V」リング「フレカンス」

また、フォトコールには、チョコレートカラーのスエードジャケットにカーキのショートパンツ、ホワイトのレザーブーツをコーディネートしました。

また、メゾンのファインジュエリー・コレクション「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」より、ホワイトゴールドとダイヤモンドをあしらったピアスとリングも着用しました。

ピアス「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」

リング「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」 3.5mmリング「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」 5.5mm

エマ・マッキーは、映画「Full Phil(原題)」のプレミアに、ビスコースライトジャージー素材のトロンプルイユ風ドレープが施されたバターカラーのツーピースドレスに、ホワイトのサテンパンプスを合わせました。

また、メゾンのハイジュエリー・コレクション「ブレイヴァリー」より、ホワイトゴールドとダイヤモンドをあしらったピアス「ラ・ミニ・マル」も着用しました。

また、フォトコールには、ホワイトジャージー素材のタートルネックミディドレスに、ホワイトのサングラスとブラックレザーのパンプスをコーディネートしました。

また、メゾンのファインジュエリー・コレクション「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」より、ホワイトゴールドとダイヤモンドをあしらったピアスも着用しました。

ピアス「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」

マリーナ・フォイスは、映画「El Ser Querido(原題)」のプレミアに、シルクサテンのパッド入りショルダーが施されたチョコレートブラウンのベルベット製ラウンドネックロングドレスに、同カラーのサテンパンプスを合わせました。

また、メゾンのハイジュエリー・コレクション「ミシカ」の「コンクエスト」より、1.20カラットのLV モノグラムスターカットダイヤモンドをあしらったイヤーカフと、2.19カラットのLV モノグラムスターカットファンシービビッドイエローダイヤモンドをあしらったリングも着用しました。

イヤーカフ「コンクエスト」リング「コンクエスト」

またフォトコールには、2026春夏ウィメンズ・コレクションのライトブルーのシルクシャツと、ブラックのスカートに、ブラックレザーのパンプスをコーディネートしました。

また、メゾンのファインジュエリー・コレクション「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」より、イエローゴールドとダイヤモンドをあしらったリングとピアスも着用しました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。