リカバリーウェア「Miranes（ミラネス）」、一般医療機器の自主基準を参考にした試験において、体表温および血流量の変化を確認

株式会社ピケポップ

リカバリーウェア「Miranes（ミラネス）」を展開する株式会社ピケポップ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：山中良佑）は、「熱伝導性に優れた特殊素材」と「遠赤外線放射鉱石」を組み合わせた独自技術「W遠赤外線設計(R)」の有効性を検証する試験を実施しました。本試験の結果、着用中における血流量の増加を記録。一般医療機器（家庭用遠赤外線血行促進用衣）の自主基準を参考にした試験において、体表温および血流量に関する変化が観測されました。

Miranes公式サイト :https://miranes.jp/

■背景

健康意識の高まりとともに、着用することで身体のコンディションを整える「リカバリーウェア」への注目が集まっています。Miranesは、熱を伝えやすい特殊素材を繊維に練り込み、さらに遠赤外線を放射する鉱石をプリントした「W遠赤外線設計(R)」を採用。その客観的な有効性を評価するため、ヒト試験による生体反応の検証を実施いたしました。

■試験概要

一般社団法人日本医療機器工業会の定める「家庭用遠赤外線血行促進用衣自主基準」を参考に、独自技術「W遠赤外線設計(R)」を施したリカバリーウェアの着用時における生体反応を検証しました。

- 試験対象者: 公募により参加に同意し、医師により適格と判断された30代～60代の健常な男女16名。- 試験方法:一定の試験環境（室温24℃、湿度50-70%）において、安静状態で以下の手順にて測定を実施。

・着用前の安静状態における予備測定。

・「W遠赤外線設計(R)」採用ウェアを120分間着用し、20分ごとに計6回の測定を実施。

- 評価項目：

・血流量（μm³/s）：下肢動脈にて多項目モニタを用いて測定。

・皮膚温（℃）：サーミスタ温度計を用い、全身7点の平均皮膚温を算出。

■試験結果

- 血行促進機能の確認（血流量の推移）： 着用20分から120分までの全測定地点において、一般医療機器（家庭用遠赤外線血行促進用衣）の自主基準である「増加率5%以上」を一貫して満たす推移を記録しました。- 安定した温熱効果の維持（皮膚温の推移）： 着用20分後から温度上昇が認められ、120分までの測定期間中、上昇した温度域で安定して推移しました。

※本試験結果は特定の試験環境下で得られたものであり、すべての使用環境における効果を保証するものではありません。

※結果には個人差があります。

■ 「W遠赤外線設計(R)」の仕組み

Miranesのリカバリーウェアは、「熱伝導性に優れた特殊素材」と、「遠赤外線を輻射する鉱石プリント」を組み合わせた独自の設計を採用しています。この仕組みにより、「血行を促進」「筋肉のこりを緩和」「疲労の回復をサポート」「筋肉の疲れを和らげる」といった4つの効果*が期待でき、快適な毎日をサポートします。

*効果の感じ方には個人差があります。

今回の試験結果より、Miranesの「W遠赤外線設計(R)」は着用直後から安定した温熱効果を発揮し、持続的な血行促進をもたらすことが示唆されました。この結果を製品特性に関する知見として活用し、これからも、日々のコンディションをサポートできる一着を目指し、科学的アプローチで身体のコンディション維持と安らぎをサポートします。Miranesが、皆さまの未来を見据えた豊かなライフスタイルに寄り添う一助となれば幸いです。

会社概要

会社名：株式会社ピケポップ

設立：2021年10月

本社所在地：福岡県福岡市博多区奈良屋町7-20 L.Biz呉服町4階

代表者：山中良佑

事業内容：商品企画・開発・製造・販売、広告運用業、Webコンサルティング事業

コーポレートサイト：https://piquepop.com

Miranes公式オンラインストア：https://miranes.jp/

さらに詳細な情報、インタビュー、画像のリクエストについては（support@miranes.jp）までご連絡ください。