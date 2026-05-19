「夏休み、何から始める？」を解決！富山県高岡市で就活準備＆人気インターン説明会を開催 自己分析からインターンシップエントリーまでをサポート

株式会社Asian Bridge

富山県高岡市（運営：株式会社Asian Bridge）は、学生の就職活動を支援する2つのイベント「夏休みの就活準備会」と「短期型夏季インターンシップツアーオンライン説明会」を2026年6月に開催します。

近年、就職活動の早期化に伴い、夏季インターンシップへの参加が学生のキャリア形成において重要性を増しています。

一方で、「何から始めればよいかわからない」という声も多く、高岡市では学生の就活初期を支援する連続イベントを開催します。

自己分析からインターンシップへのエントリーまでを一貫してサポートすることで、学生が自分に合った働き方や企業と出会う機会を提供します。両イベントは連動しており、参加することで自己分析・ES作成・企業理解・インターン申込みまでを一気に進めることが可能です。

就活に向けた最初の一歩を踏み出したい学生のみなさまからのご参加をお待ちしております。

高岡市が学生向け就活支援イベントを連続開催

高岡市は、地域企業との出会いと学生のキャリア形成を支援するため、2026年6月に2つの就活支援イベントを開催します。

1つ目は、自己分析からインターンシップ応募までを一気に進められる「夏休みの就活準備会」。

2つ目は、人気プログラムの全貌を理解できる「短期型夏季インターンシップツアーオンライン説明会」です。

両イベントに参加することで、「自分を知る」→「企業を知る」→「行動する」という就活の流れをスムーズに行うことができます。

「夏休みの就活に向けて何をすればいいかわからない」という学生も気軽に参加できる就活支援イベントとなっています。

イベント１.：先輩と考える！夏休みの就活準備会（6月13日開催）

本イベントでは、これから就職活動を始める学生を対象に、自己分析と企業理解を同時に進められるプログラムを実施します。

最大の特徴は、40種類のカードを用いた自己分析ワークショップです。直感的に価値観を整理することで、自分の強みや仕事選びの軸を明確にし、そのままエントリーシート作成まで行うことができます。

また、若手社員によるリアルな働き方紹介や、企業担当者からのエントリーシートのフィードバックも実施。イベント内では、その場でインターンシップへのエントリーも可能です。

さらに、参加者限定特典として、イベント内でインターンシップツアーへ申込み・参加した方にはQUOカード1,000円分を進呈します。

開催概要

・日時：2026年6月13日（土）14:00～16:00

・会場：高岡まちなかスタートアップ支援施設「TASU」（オンライン参加可）

・対象：大学生・短大生・専門学生・高専生・大学院生

・参加費：無料

イベント詳細はこちら :https://careetern.com/event/detail/takaokaevent2026

イベント２.：短期型夏季インターンシップツアー オンライン説明会（6月15日開催）

本説明会では、高岡市で毎年人気を集める「短期型夏季インターンシップツアー」の魅力や参加方法について詳しく解説します。

「1週間で5社を回るインターンとは？」「自分に合うコースは？」といった疑問に対し、過去参加者の体験談や具体的な内容を交えて紹介します。

インターンシップの基礎知識から高岡市の企業の特徴まで幅広く理解できるため、初めて就活準備を進める学生にも参加しやすい内容となっています。

開催概要

・日時：2026年6月15日（月）19:00～20:00

・形式：Zoomによるオンライン開催

・対象：大学生・短大生・専門学生・高専生・大学院生

・参加費：無料

イベント詳細はこちら :https://careetern.com/event/detail/takaokaonline2026

高岡市短期型夏季インターンシップツアーとは

↑昨年度の様子

本ツアーは、1日完結型のインターンシップを5日間で5社体験できるプログラムです。テーマ別に構成されたコースから選択でき、短期間で効率よく業界研究・企業比較が可能です。

これまで4年連続で開催され、毎年一部コースではキャンセル待ちとなるなど、学生から高い関心を集めている人気プログラムとなっています。

選べる4つのコース

・ものづくり最前線！暮らしと伝統を守るコース

・デジタルで地域を変える！DX・IT活用コース

・働き方も大事！ワークライフバランス重視コース

・まちを元気に！地域創生コース

※コース名は予定となっており、変更になる場合がございます。

各コースの申込みは6月1日（月）開始です。申込みにオンライン説明会への参加は必須ではありませんが、インターンシップを有意義な時間にするためにも、本説明会への参加がおすすめです。

特設サイトはこちら :https://careetern.com/special_intern/takaoka_internship

2つのイベント参加で得られる価値

今回の2イベントは単独参加でも有益ですが、両方に参加することで、より夏休みの就活の充実度を高められます。

・自己分析により自分の軸を明確化

・企業理解を深め、自分に合う業界・職種を発見

・納得感を持ってインターンシップに応募

就活初期に必要な要素を一気に揃えることで、夏以降の活動を大きく前進させることができます。

これから夏の就活に向けて動き出そうとしている学生のみなさまは、ぜひ最初の一歩としてご参加ください。

■お問い合わせ

株式会社Asian Bridge 金沢LAB

TEL ： 076-260-4233 （平日9:30～17:30）

お問い合わせ：https://careetern.com/contact