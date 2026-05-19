オランダ発”Xtorm”【IP65準拠 3面ソーラーパネル搭載10,000mAh 防水モバイルバッテリー】アウトドアや災害時に最適な多機能設計で、USB-C PD 20Wなど3ポート同時充電にも対応

株式会社ハンズインターナショナル

株式会社ハンズインターナショナル（神奈川県横浜市）は、2026年5月29日（金）に、オランダ発モバイルバッテリーブランド Xtorm（エクストーム）のポータブルソーラーモバイルバッテリー（IP65準拠/3面ソーラーパネル搭載/10,000mAh）の取り扱いを開始します。Xtormはオランダ発のモバイル充電ソリューションブランドで、高性能で環境に配慮した製品開発を行い、ヨーロッパを中心に世界63か国で支持を集めています。

製品詳細 :https://hansinternational.myshopify.com/products/00100

ソーラーパネル搭載で電源確保

3面折りたたみ式の高効率「Gen ‘24 ソーラーパネル」を搭載。キックスタンドで角度を調整し、太陽光から効率的に充電可能。アウトドアや非常時でも追加電源を確保できます。

IP65準拠の堅牢設計

防水・防塵で堅牢なボディ設計のバッテリーは、悪天候や水しぶき、埃の多い環境でも安心。耐久性の高い縁取りと視認性の高いオレンジカラーで、フィールドでも目立ちます。内蔵フラッシュライトは夜間や緊急時に便利です。

またソーラーパネル、フラッシュライト、キックスタンド、カラビナを一体化し、アウトドア機能を集約。LEDインジケーターで発電状況と残量がひと目でわかります。

多彩な充電ポートとパススルー対応

USB-C PD（20W）、USB-C Fast Charge（15W）、USB-A QC3.0（18W）の3ポートを搭載。スマホ・タブレット・カメラ・GPSなど多様な機器に対応。パススルー機能により、本体充電中でも接続デバイスを同時充電可能です。

“備えていることを忘れられる”防災アイテム

大容量バッテリーやソーラーパネルは、災害対策として安心感がある一方で、サイズが大きく、「必要な時だけ持ち出すもの」になりがちです。

しかし本当に重要なのは、“災害が起きたその瞬間に、手元にあること”。このソーラーパネル搭載のモバイルバッテリーは、日常でも持ち歩けるサイズ感でありながら、万が一の停電時には太陽光から充電できる安心を備えています。

「防災用品を用意しなきゃ」ではなく、“いつもの持ち物が、そのまま備えになる”。

それが、この製品の最大の価値です。

Xtormの6重の安全チェック機能

Xtorm独自の6重安全保護（短絡・過熱・過充電など）を搭載。接続機器と本体の両方を守り、安心して日常使いできる設計です。

【製品概要】

製品名： IP65準拠防水防塵ポータブルソーラーモバイルバッテリー 10,000mAh

型番：XR203

EAN：8718182279986

容量：10,000mAh（37Wh）

バッテリータイプ：リチウムポリマー（2セル）

ソーラーパネル出力：5.10W

最大出力：USB-C PD（20W）、USB-C Fast Charge（15W）、USB-A QC3.0（18W）

防水防塵性能：IP65準拠

本体サイズ：16.6×9.5×2.7 cm

重量：506g

素材：再生プラスチック（リサイクルPC）、TPU

パススルー充電：対応

付属品：カラビナ、USB-Cケーブル

価格：19,450円（税込）

商品ページ： https://hansinternational.myshopify.com/products/00100

弊社オンラインストアの他、Amazon、楽天市場をはじめとした主要オンラインストア、また全国の家電量販店、スマホアクセサリー専門店等でもお取り扱いいただく予定となっております。

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この記事をご覧いただいた方限定で、以下のリンクより弊社オンラインストアにアクセスいただき、予約購入いただければ10％OFF！

期間：本日から2026年5月28日まで

商品ページ :https://hansinternational.myshopify.com/products/00100

Xtorm（エクストーム）について

オランダに本拠を置く、欧州を中心に展開するモバイルバッテリーブランドで、高出力・堅牢性・デザイン性などの面で評価されています。世界63か国で展開されており、社内には65名超の専門チームがサポートする安心体制。また国際デザイン賞（Red Dot／iF）を受賞しています。

ヨーロッパを中心としたメディア・マルクト、ダルティ、Coolblueなどの小売店で取り扱いされています。

株式会社ハンズインターナショナルについて

私達ハンズインターナショナルは約30年にわたり、世界の自動車部品や電装品の輸出入及び販売に携わって参りました。 また近年、急激に拡大するスマートフォン/タブレットの周辺機器マーケットへ革新的な製品をB2B、B2Cでお届けします。 私達はその製品の哲学までを製品輸入を通じてお伝えしたいと思っております。

【会社概要】

社名：株式会社ハンズインターナショナル

所在地：神奈川県横浜市都筑区桜並木20-73

代表取締役：半澤 広平

事業内容： 海外製品の輸入及び卸売

設立： 1994年8月

HP：http://hans-international.jp/

オンラインストア : https://hansinternational.myshopify.com/

製品詳細ページ：https://hansinternational.myshopify.com/products/00100