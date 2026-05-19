ブランドとつくる特別なプロダクトを、Issueとして届ける。編集型オンラインストア「CABINE°」が始動。

CABINE°CABINE°×goyemon ″unda HOVER ″ EX APOLLO

編集型オンラインストア「CABINE°」は2026年5月、初の特集「Issue 01」として、goyemonとの取り組みによる、SETTA×SNEAKER 別注モデル ″ unda HOVER ″ EX APOLLOをリリースいたしました。



CABINE°は、様々なブランドとの取り組みによる特別な別注企画を軸に、プロダクトを単体で並べるのではなく、一つの期間、一つのブランドやテーマに焦点を当て、その背景や思想・技術・文化までを丁寧に編集しながら届けるオンラインプラットフォーム。



Issue 01では、「日本の伝統×最新技術」を融合されたものづくりを通じて、既成概念を刷新するプロダクトを展開するgoyemonにフォーカス。

Issue 01について

goyemonは、日本の伝統的な履物である雪駄を現代の生活に接続し直すプロダクトとして再構築してきました。goyemonの代表的なプロダクトシリーズである「unda」は雪駄の佇まいを残しながら、

素材・構造・履き心地を現代的にアップデートしたプロダクトです。

CABINE°が最初のIssueにgoyemonを選んだ理由は、伝統をただ保存するのではなく、現代の日常に自然に馴染む形へと再編集する、そのものづくりの姿勢に深く共感したためです。

goyemonは2018年に大西藍と武内賢太によって結成されたプロダクトデザインチーム。goyemon ″ unda CLEAR ″/TOUGH PADDED BLACK

goyemonについて

goyemon（ごゑもん）は、2018年に大西藍と武内賢太によって結成されたプロダクトデザインチーム。「日本の伝統×最新技術」を融合させた製品を通じて、既成概念を刷新し、人々の心を動かす

デザインを展開しています。

APOLLOについて

今回展開する″ unda HOVER ″ EX APOLLOは、goyemonの新たなモデル「unda HOVER」をベースに別注した一足です。

APOLLOという名は、人類が初めて有人で月面へと降り立った計画に由来しています。

イメージカラーであるREGOLITH GRAYには、月面を覆う砂“レゴリス”からの着想を。

クリアソールには重力から解き放たれたような軽やかな感覚を込めています。



このAPOLLOには、伝統的な雪駄の佇まいと、未来へ踏み出すような静かな先進性が重ねられています。

そしてCABINE°の視点から、その未来的なムードを活かしながら、

日常のスタイリングに自然に馴染む、モダンで品のある佇まいへと整えています。



CABINE°では、この一足をgoyemonのものづくりとCABINE°の編集視点が重なり合うプロダクトとして提案します。

″ unda HOVER ″ EX APOLLO / BLACK″ unda HOVER ″ EX APOLLO / SUMI

″ unda HOVER ″ EX APOLLO / REGOLITH GRAYAPOLLO Special Box Case

商品情報

商品名：″ unda HOVER ″ EX APOLLO

カラー：BLACK / SUMI / REGOLITH GRAY

価格：BLACK/SUMI \36,300- （税込）

REGOLITH GRAY \37,400-（税込）

販売場所：CABINE° ONLINE STORE / goyemon ONLINE STORE / goyemon SHIBUYA goyemon OSAKA

販売形態：数量限定

CABINE°について

CABINE°は、アパレル業界でMD・バイイング・商品企画・新規業態開発に長年携わってきた運営者が立ち上げた編集型オンラインストア。



CABINE°ではこれまで培ってきた視点とネットワークを活かし、様々なブランドとの取り組みによる特別な別注企画を軸に、一つの期間、一つのブランドやテーマに焦点を当てた「特集＝Issue」を継続的に展開していきます。

各特集は「Issue 01, 02…」とナンバリングされアーカイブされていきます。

国内外のブランドや作り手、プロダクトの背景にある思想・技術・文化までを編集しながら提案していきます。

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