【AIは「画面の中」から「現場」へ】生成AIの次に来る潮流「フィジカルAI」の最前線をソラコム松下氏が解説

株式会社イプロスhttps://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-1(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-1?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260518_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link1&rg_src=20260518_iprosai2026summer_prpress)

株式会社イプロスは、2026年7月30日（木）に開催する「イプロスAI 2026 夏(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260518_iprosai2026summer_prpress&utm_content=top_link1&rg_src=20260518_iprosai2026summer_prpress)」において、株式会社ソラコムのテクノロジー・エバンジェリスト 松下享平氏 による特別講演を開催いたします。

深刻化する人手不足を背景に、AIを現実世界の「手足」として活用する「フィジカルAI」が、製造・物流現場の無人化・自動化をどう変えるのか。延べ800回以上の登壇実績を持つスペシャリストが、国内外の最新事例と共にその本質をゼロから解き明かします。

■ 開催の背景：なぜ今、「フィジカルAI」が注目されるのか

これまで生成AIの活用は、テキスト生成や議事録作成といった「ホワイトカラーの業務効率化」が中心でした。しかし、生産年齢人口の急減に直面する日本において、今、求められているのは「物理空間（現場）でのAI活用」です。

センサー（目）から得たデータを、AI（脳）が判断し、通信（神経）を通じてロボットや設備（手足）を動かす。この一連の仕組みである「フィジカルAI」は、もはや概念ではなく、現場を維持するための「生存戦略」へとフェーズが変わっています。

本講演では、IoT・AI活用の最前線を走るエバンジェリストである松下氏を招き、専門知識がない経営層や現場担当者でも「明日から何をすべきか」がわかる現場視点の実践的な最新事例を紹介します。

■ 本講演の見どころ

■ セミナー概要

- AIが「手足」を持つ時代へ生成AIの次に来る、「現実世界を動かすAI」をわかりやすく解説。- フィジカルAIをゼロから理解専門知識がなくても理解できるよう、IoT・AIを丁寧に紐解きます。- 現場データが“利益を生む”時代へ人手不足を逆手に取る、「無人化・自動化」の可能性を解説

AI が「手足」になる。フィジカル AI をゼロから解説

講師：松下 享平（株式会社ソラコム テクノロジー・エバンジェリスト）

日時：2026年7月30日（木）9:30～10:20

会場：有明GYM-EX（ジメックス） A会場

【 セミナー詳細ページ 】：https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-1(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-a-1?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260518_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link2&rg_src=20260518_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

松下 享平 （まつした こうへい）氏

株式会社ソラコム／テクノロジー・エバンジェリスト

IoTの活用事例やデモを通じて、IoTの普及を推し進める講演や執筆を行う。Linuxサーバーメーカーにて情報システムやEC事業を経て、2015年にはIoTの事業開発をリードしてメガクラウドとの協業や、省電力通信による先駆的なIoT事例に関わる。2017年3月より現職、登壇回数は延べ800以上。共著に『IoTの知識地図』（技術評論社）等。

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。特設エリアとして「フィジカルAI/ロボットゾーン」も新設。AIが物理世界でどう動くのかを、実機を通して体感いただけます。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/139_1_3d7be81c0db3d0f88a29699ed4c2a0c2.jpg?v=202605190551 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/